ジャーナリングを始めよう 実は、書くことは「入力（インプット）」の多い私たちにとって最も効果のある「出力（アウトプット）」の方法。心の中に寝そべる闇や影を外に出すために最も有効なのです。 頭の中でぐるぐると渦巻く形のない感情を、文字や線などの「目に見える形」にして、ありのまま紙の上に出すことを「ジャーナリング」といいます。誰にも見せないノートとペンを用意して、心に浮かぶこ