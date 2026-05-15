Awichが、来日間近の伝説的HipHop Crew "Wu-Tang Clan"の設計者RZAと、ブルックリンのラッパーJoey Bada$$とともに「Fear Us」のミュージックビデオを公開した。本作は、2025年11月に発表されたAwichのアルバム『Okinawan Wuman』（全曲をRZAがプロデュース）の中でもひときわ強い存在感を放つ楽曲であり、単なる海外アーティストとのコラボレーションにとどまらない。沖縄という土地が抱える歴史的背景、アジアの一員としての視点