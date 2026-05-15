ア・パーフェクト・サークルの来日公演が、前回から20年以上の時を経て決定した。1999年にビリー・ハワーデルとメイナード・ジェームス・キーナンによって結成されたア・パーフェクト・サークルは、これまでに4枚のアルバムをリリースしており、デビュー・ロック・アルバムとしては当時最高位を記録した『Mer de Noms』（2000年）には、今もなお人気の高いシングル「Judith」と「3 Libras」が収録されており、オルタナティブ・ロッ