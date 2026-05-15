１５日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比２２４円高の６万２８７８円と反発して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウが３７０ドル高と反発し、ナスダック指数は最高値を更新した。半導体などハイテク株が堅調だった。米国株が上昇した流れを受け、東京株式市場も値を上げて始まった。また、為替は１ドル＝１５８円４０銭前後で推移している。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ