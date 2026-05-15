円買い優勢国内企業物価の伸び急拡大、前月比+2.3%と12年ぶり高水準 日本の4月国内企業物価指数は伸びが急拡大した、米イラン戦争による原油高が影響。 前年比＋4.9%と予想+3.0%を大きく上回り23年5月以来の高水準を記録した、前回は+2.9%だった。前月比では+2.3%と前回+1.0%から加速し2014年4月以来の高水準を記録。 日銀の利上げ対応の遅れを裏付ける結果となり、円は対主要国通貨で上昇している。米利上げ観測を受