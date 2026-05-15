勝った直後の表情まで見逃せない。緊張の勝負を制したポーカー美女が、安堵まじりの“変顔”からまさかのツッコミまで披露し、卓上を和ませた。【映像】クールなポーカー美女がセルフ変顔→まさかの“逆ギレ”美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAの第5回が5月9日に配信。“プレミア顔面偏差値”を持つ人気プレーヤー・廣井佑果子の表