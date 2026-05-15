俳優の白鳥玉季（16）と日本女子最多の五輪メダル通算10個を獲得して引退した元スピードスケート選手の高木美帆（31、高＝はしごだか）が14日、都内で行われた「今、もっとも黒髪の似合う方」に向けて、その美しさを称え贈る「柳屋あんず油」Presents黒髪大賞の授賞式に登壇。白鳥は大賞、高木は特別賞を受けた。【写真】「眩しい 美しい」黒髪大賞を授賞した白鳥玉季＆高木美帆トロフィーを授与された白鳥は「登壇前にあんず