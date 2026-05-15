【シンシナティ共同】米女子ゴルフのクローガー・クイーンシティー選手権は14日、オハイオ州シンシナティのマケテワCC（パー70）で第1ラウンドが行われ、竹田麗央が66をマークし、ユン・イナ、崔チェラ（ともに韓国）と並び首位に立った。原英莉花、桜井心那、西郷真央は69で9位につけ、渋野日向子と山下美夢有は70で30位。71の岩井明愛と西村優菜は50位、72の岩井千怜と笹生優花は72位。73の畑岡奈紗は91位、74の吉田優利は10