◇米男子ゴルフツアー全米プロ選手権第1日（2026年5月14日ペンシルベニア州アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）久常涼（23＝SBSホールディングス）が7バーディー、4ボギーの3アンダー67をマークし、世界ランク1位スコッティー・シェフラー（29＝米国）ら6人と並び首位に立った。21年マスターズ以来のメジャー2勝目を目指す松山英樹（34＝LEXUS）は2バーディー、2ボギーのイーブンパー70で回り、トップと3打差の34位