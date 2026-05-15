関西を中心に18年から活動している女性アイドル・グループ「W.ダブルヴィー」は15日までにXで声明を発表。メンバーのあやかについて、SNSで流れた情報に関し、グループ活動における契約違反が確認されたため「本人および関係社との協議の結果、グループを脱退する運びとなりました」と、あやかの脱退を発表した。あやかをめぐっては、X上にLINEのやりとりの画像が流出し、拡散されていた。その中で、メンバーの、にこと、みおにつ