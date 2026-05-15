野村マイクロ・サイエンスはカイ気配スタート。１４日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を９７０億円（前期比７２．５％増）、営業利益を１６０億円（同２．４倍）と発表。前期から急回復し、２期ぶり最高益更新の見通しを示した。配当予想も８５円（前期８１円）とした。これを好感した買いが膨らんでいる。 半導体関連市場のＡＩ関連を中心とした旺盛な投資意欲が追い風となる。各国で半導体関連