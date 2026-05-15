コメ兵ホールディングスが寄り付き買い先行で始まったものの、その後に軟化する展開となった。ジュエリーや高級時計などブランド品のリユースを手掛けるが、足もとの業績は好調を極めている。１４日取引終了後に発表した２６年３月期決算は売上高が前の期比３９％増の２２１７億７００万円、営業利益が同５０％増の９２億８８００万円と急拡大し、いずれも過去最高を大幅更新。 更に２７年３月期も２ケタ