ＦＵＪＩはカイ気配スタートで水準を切り上げている。１４日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を２１１０億円（前期比１６．８％増）、営業利益を４３６億円（同４８．９％増）と発表。連続で過去最高益を更新する見通しを示した。配当予想も１９０円（前期９０円）と大幅増額した。これが買い材料視されている。 主力の電子部品実装ロボットで、ＡＩ関連やデータセンター需要の増加、