第一稀元素化学工業は大幅続落している。１４日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は３７０億円（前期比３．５％増）、営業利益予想は３０億円（同１３．８％減）としており、大幅減益の見通しを嫌気した売りがでている。ハイブリッド車需要が堅調に推移し増収となる一方、利益面では設備修繕費用や研究開発費の増加などが負担となる。なお、年間配当予想