堀場製作所は大幅高で７連騰。新値追いとなっている。１４日の取引終了後、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の３４５０億円から３７３０億円（前期比１２．０％増）、営業利益予想を５６０億円から６８０億円（同２８．２％増）に変更しており、好感した買いが集まっている。半導体受注の動向や想定為替レートの変更を踏まえ、先