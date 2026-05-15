【その他の画像・動画等を元記事で観る】 モナキが、6月24日に発売される『anan』のスペシャルエディション表紙に登場する。 ■ananすぎるモナキが満載 4月にリリースしたデビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」関連の動画で大バズり中のモナキ。純烈の弟分として結成され、それぞれのメンカラのカラージャケットでの王子感漂う、王道コーラスグループとしての姿が印象的な彼ら