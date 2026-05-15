15日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比21.2％減の566億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同28.0％減の390億円となっている。 個別ではｉシェアーズＳ＆Ｐ５００除く金融（ヘッジあり） 、ＭＡＸＩＳ海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 、ＭＡＸＩＳ全世界