バイデン前米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は14日、交流サイト（SNS）で、中国の習近平国家主席が米国は「衰退しつつある」と述べたとして、バイデン前大統領による失政を指したものだと主張した。その上で「習氏に全面的に同意する」と書き込んだ。習氏がどの場で語ったのかは不明。トランプ氏は、バイデン前政権による国境政策や多様性・公平性・包括性（DEI）推進で米国が苦難を味わったと強