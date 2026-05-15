14日開かれた「関西経済同友会」の総会で、JR西日本の長谷川一明会長が代表幹事に就任しました。 関西経済同友会の新しい代表幹事にJR西日本の長谷川一明会長が就任しました。大林組の永井靖二顧問の後任で、2005年の福知山線脱線事故以降、JR西日本の出身者が関西財界のトップに就任するのは初めてです。 長谷川代表幹事は2030年に開業予定のIR=カジノを含む統合型リゾートなどに触れ、大阪・関西万博後の関西経済の発展