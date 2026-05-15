前西武監督の松井稼頭央氏（50）が15日までに自身のインスタグラムを更新。PL学園出身の元プロ野球選手らとの豪華ゴルフショットを披露した。「PLグランドスラムin木更津ゴルフクラブ」と書き出すと、自身と元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏、元楽天監督の平石洋介氏、元楽天監督の今江敏晃氏がゴルフカートに乗り笑顔を見せるショットをアップ。「最高に楽しかったこれでは平石に勝てないな次回リベンジ笑」とつづっ