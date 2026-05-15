俳優の真木よう子（43）が15日までに自身のインスタグラムを更新。2人の子育ての日常をつづった。【写真】「ママの顔してる〜」「いい顔」真木よう子の日常ショット投稿で「『ママ、着る服ない！！』季節が変わるたびに始まる、長女の恒例行事。笑」とコメント。「今日は次女も一緒に、3人で夏服探しのショッピング」と明かし、「あーーーーー、幸せ、、、」とハートマークを添え、自身の3枚のショットを公開した。この投稿