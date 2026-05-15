ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が14日（日本時間15日）、本拠でのジャイアンツ戦の試合前会見に臨み、腰を痛め負傷者リスト（IL）に入っているタイラー・グラスノー投手（32）に言及した。グラスノーは6日（同7日）のアストロズ戦に先発も腰痛で2回の投球練習中に緊急降板。8日（同9日）にIL入りが発表された。MRI検査では患部に大きな問題はなく、当初、指揮官は「投げ続けようと思えばできたかもしれない。でもま