【3COINS（スリーコインズ）】で展開されている、ポップなデザインの「消耗品」に注目。可愛いデザインのポリ袋や、使い捨てするにはもったいないようなおしゃれさのストックバッグが登場中なんです。種類も充実しており、さまざまな使い道がありそう。価格も手頃なので、まとめ買いしておけば気兼ねなく使えるはず。いざという時に頼りになりそうなポリ袋と、一部店舗限定販売のストックバッグは要チェックです。 中身が透