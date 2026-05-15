女優の真木よう子（４３）が、１５日までに自身のＳＮＳを更新。“すっぴん”姿が話題になっている。インスタグラムに「『ママ、着る服ない！！』季節が変わるたびに始まる、長女の恒例行事。笑今日は次女も一緒に、３人で夏服探しのショッピングあーーーーー、幸せ、、、」とつづり、頬に手を添えたどアップの写真などを載せた真木。ハリのある肌が美しく際立つ姿に「相変わらず可愛すぎる」「ほんっとに綺麗」「ベッピ