◆園田競馬３日目（５月１５日）《小牧太》１勝を挙げて７２勝。サイレンスタイム（１１Ｒ）でメイン制覇を狙う。「１２３０メートル戦は絶好の舞台なので」（◎）。アイファーキャップ（１０Ｒ）も「メンバーは強いが、長い距離はいい」（◎）。アンノドミニ（１２Ｒ）は「もう少し走ってもらわないと」（○）。ワキノアリエス（６Ｒ）も「相手関係次第では出番も」（○）。《下原理》１勝追加で６２勝。コスモサンビ