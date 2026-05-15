◆米大リーグホワイトソックス―ロイヤルズ（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・ロイヤルズ戦に「３番・一塁」で先発出場。初回に“難敵”から四球を選び、逆転劇を演出した。ロイヤルズ先発は技巧派左腕ブービッチ。村上は初対戦となった４月１０日（同１１日）に変化球攻めで３打席連続三振を喫した。しかし、この日は１点を追