◆米男子プロゴルフツアーメジャー第２戦全米プロ選手権第１日（１４日、ペンシルベニア州アロニミンクＧＣ＝７３４９ヤード、パー７０）３年連続３度目の出場の久常涼（ＳＢＳホールディングス）が７バーディー、４ボギーの３アンダー６７をマークし、昨年覇者で世界ランク１位のスコッティ・シェフラー（米国）らと並び首位に立った。「今日はバーディーが取れて、いいプレーができたので良かった。ショットの調子がすご