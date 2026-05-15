記事ポイントLUCKY industriesのベビー用品ブランド「Pittoresk」から、日本製抱っこひも「BABY CARRIER ON Pittoresk」が登場します。発売日は2026年5月29日(金)で、全国の「アカチャンホンポ」各店舗などで販売されます。ヒップオンシート、マグネットバックル、日本製メッシュ生地、UVカット(UPF50+)機能を備えています。 LUCKY industriesが展開するベビー用品ブランド「Pittoresk」から、日本製抱っこひも「BABY CARRIER