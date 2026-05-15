【プロキャディー25年 梅ちゃんのツアー漫遊記】#65【前回を読む】下部ツアー史上初の“河川敷大会”は想定外の満足度 ただ、唯一残念だったのは…藤田かれんちゃんとコンビを組んだ前週の「ワールドレディスサロンパスカップ」。公式戦ですから初日からピン位置は難しく、グリーンも硬かったですね。3日目は最大瞬間風速が15メートルを記録し、アンダーパーでプレーした選手はゼロ。平均ストロークは「79.7424」で出場66人の半