記事ポイント円山公園内の歴史ある旅館建築を再構築する宿泊プロジェクトです1日4組限定のスモールラグジュアリーホテルとして2026年秋に開業しますサロンや客室に「Dream of Kyoto」を反映したデザインが取り入れられます レアルとデザインスタジオCURIOSITYが、京都・円山公園内でスモールラグジュアリーホテルプロジェクトを始動します。施設名は「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」で、歴史ある「旅館 吉水」の名と建築を受け