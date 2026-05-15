記事ポイント株式会社BACONが、浅草橋のギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」で「スイーツアートの世界展 2026」を開催します。43組の出展者によるフェイクスイーツ作品、新作展示、限定グッズ、POP UPコーナーが展開されます。週末限定ワークショップでは、動物アイスのフルーツパフェやデコレーションパンケーキ制作を体験できます。 BACONが、フェイクスイーツの合同写真展＆物販展「スイーツアートの世界展 2026」を開催