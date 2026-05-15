16時間にわたって拉致監禁されていた元夫は監視の目が緩くなったスキに逃げ出し、手錠をしたまま最寄りの警察署に駆け込んだ。「ピザーラ」バイトテロ動画拡散で別店舗にも波及か？ 真偽不明の投稿も出るカオスぶり離婚後の慰謝料の支払いをめぐり、トラブルになった元夫（39）を車で連れ回すなど監禁し、暴行を加えた上、現金を奪ったとして、大阪府警は12日までに元妻で大阪市平野区に住む職業不詳の手島愛海容疑者（31）ら