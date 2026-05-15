ロシアのプーチン大統領の“におわせ”が疑心暗鬼を広げている。対独戦勝記念日の式典終了後に行われた9日の会見で、ウクライナ侵攻について「終結が近づいていると思う」と発言。ペスコフ大統領報道官も「確かに近づいている」とフォローするものの、対独戦勝記念日に合わせて米国のトランプ大統領が仲介した停戦はグダグダ。ウクライナのゼレンスキー大統領は「ロシアには戦争を終わらせる意思がない」と非難し、警戒を強めて