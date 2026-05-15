記事ポイントアカベコランドの「赤べこエアパッケージ」が、公式X投稿から1週間で約231万インプレッションを記録します。透明ビニールバッグに赤べこのミニフィギュアを入れ、会津若松の街歩きでも中身が見える設計です。赤べこ絵付け体験は約30〜60分、1,430円（税込）で、飯盛山店と七日町店で実施されています。 福島県会津若松市の赤べこ絵付け体験型店舗「アカベコランド」から、持ち帰りの時間まで楽しめる新しい包装が