【経済ニュースの核心】カルビー「白黒ポテチ」に透ける石油ショックの深刻度…ナフサ不足が大手菓子メーカーを直撃ホルムズ海峡を経由するナフサ調達の不安定化により、プラスチック・包装フィルム・接着剤などの基礎素材が値上がりしている。これらの基礎素材コストは、数カ月遅れで最終的に小売価格に反映される。2月から都心で大きな注文住宅を建て始めている友人は、建設資材の値上がりや人件費の高騰を受けて、建設費が