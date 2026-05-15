記事ポイント株式会社アルベール・インターナショナルが、梅雨時期に向けて「洗濯革命ナノバブールW(ダブル)トルネード」の販売強化を開始しています。第三者機関の実証試験では、アンモニアガス濃度が洗浄前660ppmから洗濯後12ppmへ低減し、臭い98％軽減が確認されています。本体は4,280円（税込）、3.2×3.2×6.4cm、重量29gで、普段の洗濯方法を変えずに使えるナノバブル発生アイテムです。 アルベール・インターナショナ