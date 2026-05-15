記事ポイント和歌山県主催の学生向けプログラムが5月12日から公開されています。数時間から1日程度の「ちょこっと仕事体験コース」と、5日以上の「がっつり就業体験コース」が用意されています。対象は大学生・大学院生・高専生・短大生・専門学校生などで、参加費は無料です。 和歌山県が主催する学生向けプログラム「2026わかやまインターンシップ・キャリア」の参加者募集が始まっています。わかやま就職支援センター「は