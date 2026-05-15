グループBTS（防弾少年団）が、2026年北中米ワールドカップ（W杯）決勝戦のハーフタイムショーのヘッドライナー（看板出演者）として出演する。FIFAは14日（現地時間）、7月19日に米ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで開催されるワールドカップ決勝戦のハーフタイムショー出演者を発表した。ポップスターのマドンナ、シャキーラもBTSとともに共同ヘッドライナーとしてステージに立つ。ワールドカップ決勝戦でハーフタイ