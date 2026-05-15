記事ポイント大阪・堺で35年続く炭火焼うなぎ専門店「うな亭」が楽天市場に新規出店備長炭のみで蒸さずに焼き上げる関西伝承の「地焼き」が特徴5月31日まで最大40％OFFのオープン記念キャンペーンを実施 大阪・堺の炭火焼うなぎ専門店「うな亭」が、2026年5月13日（水）に「うな亭 楽天市場店」をオープンしました。職人が備長炭で手焼きする蒲焼や白焼を、全国の食卓で楽しめるオンライン店舗です。オープンを記念して、5月3