ドナルド・トランプ米国大統領と習近平中国国家主席の14日（現地時間）の北京首脳会談で最も目を引いた表現は、習主席が述べた「トゥキディデスの罠」だ。「トゥキディデスの罠」とは、新興強大国が浮上する際、既存の強大国との衝突の危険が構造的に高まるという概念の国際政治用語だ。習主席がこの表現を使ったのは初めてではないが、過去とは明確な違いを見せるという点で注目される。過去には「罠はない」に力点が置かれ衝突回