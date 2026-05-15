記事ポイントカロリパークスが正社員522人を対象に「健康管理に関する意識調査」を実施しています。勤務先の健康支援制度は「ない」が44.8％で、「ある」の38.7％を上回っています。歩数に応じて買い物等に使えるポイントがもらえる機能には55.4％が関心を示しています。 びねつが展開する福利厚生サービス「カロリパークス」が、企業に勤める正社員522人を対象に「健康管理に関する意識調査」を実施します。後編では、健康支