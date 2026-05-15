記事ポイント清塚信也とNHK交響楽団メンバーによる全国13公演のツアーですクラシックの名曲、映画・ドラマ音楽、清塚信也のオリジナル曲を扱います東京公演は2026年10月25日にBunkamuraオーチャードホールで開催されます 日本アーティストが、ピアニストの清塚信也とNHK交響楽団メンバーによるコンサートツアーを開催します。2026年秋の全国13公演として、クラシックの名曲からサウンドトラック、オリジナル曲までを室内合奏