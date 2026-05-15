高市政権が掲げるインテリジェンス改革の第1歩として、国家情報会議の創設法案が国会で審議入りした。これは2025年秋の政権発足時に交わされた与党自民党と日本維新の会による政策合意に基づく、大規模な安全保障政策見直しの中核を成す動きである。 高市早苗総理は本法案を皮切りに、独立した対外情報組織の設置や、いわゆるスパイ防止法の制定にも強い意欲を示している。 最大の狙いは、日本の情報収集・分析体制における縦