ヨルダン川西岸ラマラで開かれたファタハ総会で演説するパレスチナ自治政府のアッバス議長＝14日（ロイター＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治政府のアッバス議長（90）の支持母体、PLO主流派ファタハは14日、ヨルダン川西岸ラマラで開催中のファタハ総会でアッバス氏を満場一致で指導者に再選した。ファタハが明らかにした。パレスチナは西岸の一部を統治する自治政府と自治区ガザのイスラム組織ハマスに分裂。自治政