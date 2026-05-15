日本銀行が１５日発表した４月の企業物価指数（２０２０年平均＝１００、速報値）は１３２・８となり、前年同月と比べた上昇率は４・９％となった。中東情勢の緊迫化で原油価格が上昇したことで、上昇率は３月（２・９％）から大幅に拡大した。