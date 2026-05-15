ロッキーズの菅野智之＝5月4日、デンバー（ゲッティ＝共同）米大リーグ、ロッキーズの菅野智之の次回登板が、16日午後1時10分（日本時間17日午前4時10分）開始の本拠地でのダイヤモンドバックス戦に決まった。球団が14日に発表した。中5日の登板で4勝目を目指す。今季は8試合で3勝3敗、防御率4.07。（共同）