アレジアント・トラベル・カンパニーは、サン・カントリー・エアラインズ・ホールディングスの買収を完了した。当局の承認と両社の株主の承認を含む、所定の手続きが完了したことを受けたもの。統合後の規模は合計195機・650路線以上・就航都市約175都市となり、年間約2,200万人の旅客を輸送する、アメリカで最大のレジャー特化型航空会社となる。さらに30機の発注残と80機のオプションを保有している。当面は両ブランドを維持し、