須藤大輔監督を招聘し、攻撃的で魅力的かつ感動を与える「インプレッシブ・サッカー」を掲げる横浜FC。2026-27シーズンの“前哨戦”でもあるJ２・J３百年構想リーグでは、残り２試合の時点で地域リーグラウンドEAST-Aの５位と中位に甘んじるも、目ざすべきスタイルに関わる各スタッツでは上々のデータが見て取れる。Ｊリーグの公式サイト（５月14日時点）によると、リーグ全体で「平均ボール支配率（58.3％）」と「ゴール期待