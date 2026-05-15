ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！バラバラになった文字を頭の中で組み立てる作業は、脳の活性化にぴったりです。今回は6文字の言葉に挑戦していただきます！ 1分以内の正解を目指して、柔軟な発想で全神経を集中させて考えてみましょう。問題：「ん ば た か ん て」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。ん ば た か ん てヒント：最後の文字は「ん」答えを見る↓↓↓↓↓正解：たて