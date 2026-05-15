村上がホワイトソックスをけん引している(C)Getty Images村上宗隆が加入したホワイトソックスの躍進について、米誌『Sports Illustrated』の電子版である『ON SI』が伝えている。【動画】逆方向へ豪快弾！村上宗隆、15号ソロは8カード連続初戦本塁打同メディアは「つい最近までMLBの“笑いもの”にされていたあのチームが、レギュラーシーズン42試合を終えて勝率5割に到達したのだ」と記し、2022年以来となるシーズン40試合以